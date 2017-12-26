Bylock Kullanmadığını Savunan İş Adamının 6 Bin 500 Defa Erişim Sağladığı Belirlendi

Şanlıurfa'da ByLock kullanmadığını iddia eden iş adamının 6 bin 500 defa programa erişim sağladığı belirlendi. Zanlıya 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü davasında tutuklu yargılanan ve ByLock kullanmadığını iddia eden iş adamının 6 bin 500 defa programa erişim sağladığı belirlendi. Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iş adamı Erkan T., duruşmada programı kullanmadığını iddia ederek beraatını istedi. Zanlının talebini reddeden mahkeme 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ŞANLIURFA