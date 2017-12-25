Bylock Kullanıcısı ve Mahrem İmam Olduğu Öne Sürülen Er Adliyede

ByLock kullanıcısı ve mahrem imam olduğu öne sürülen er adliyede



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün mahrem imamı olduğu öne sürülen er adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, Eskişehir'in Han ilçesinde görev yapan jandarma er A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın, ByLock kullancısı ve mahrem imam olduğu öne sürüldü.