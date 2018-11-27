Bylock Kullandığı Tespit Edilen Müdür Yardımcısı Tutuklandı
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Bylock Kullandığı Tespit Edilen Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Gaziantep’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen A.K. isimli müdür yardımcısı tutuklandı.

Bylock Kullandığı Tespit Edilen Müdür Yardımcısı Tutuklandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve Bylock kullandığı tespit edilen A.K. isimli müdür yardımcısı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması)'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen ve Kahramanmaraş İli, asker mahrem yapılanmasında 'müdür yardımcısı' konumuyla yönetici olarak faaliyet gösteren A.K isimli şüpheli sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - GAZİANTEP

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