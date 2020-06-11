ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen gözaltına alındı
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ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen gözaltına alındı

Niğde'de FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen meslekten ihraç öğretmen gözaltına alındı.

ByLock kullandığı tespit edilen eski öğretmen gözaltına alındı
11.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:17

Niğde'de FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen meslekten ihraç öğretmen gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen L.Ç.'nin ByLock kullanıcısı olduğunu tespit edildi. L.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise cep telefonuna el konuldu.

Gözaltına alınan L.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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