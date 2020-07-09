ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı
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ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR ve Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütünün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı
09.07.2020 11:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:18

İZMİR ve Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütünün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 şüphelinin örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edildi. İzmir ve Manisa'da gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda F.N.Ç., G.N.A., A.M., M.B. ve B.V. gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kaynak: DHA

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