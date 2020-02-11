Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliye gözaltı kararı
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Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

11.02.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:35
Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheliye gözaltı kararı

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütünde mahrem sorumlu olduğu belirlenen ve Bylock kullandığı tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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