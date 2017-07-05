Bylock" Kullandığı İddia Edilen 14 Kişi Gözaltına Alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı olan "ByLock"u kullandığı iddia edilen ve farklı meslek gruplarından olan 14 kişinin adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerdeki aramalarda, operasyonu düzenleyen ekipler tarafından bazı belgelere el konuldu.



Gözaltına alınan 14 şüphelinin ifadelerinin alınmasının ardından şahıslar geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şahısların yakınları ise sinir krizleri geçirdiler. Yine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile FETÖ'nün şifreli iletişim ağı ByLock'u kullandığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki ifadeleri sürüyor. - DÜZCE