ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı
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ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı

ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'da, FETÖ/PDY'den haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç öğretmenler Mesut Tomar ve Memnune Tıngır, polis ekiplerince yakalandı.

TRABZON'da, FETÖ/PDY'den haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç öğretmenler Mesut Tomar ve Memnune Tıngır, polis ekiplerince yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlüler, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Giresun Ağır Ceza Mahkemesi'nce kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan ihraç öğretmen Mesut Tomar ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapisle aranan ihraç öğretmen Memnune Tıngır'ın, kentte olduğunu tespit etti. Polisin düzenlediği operasyonlarla ihraç öğretmenler yakalanıp, gözaltına alındı. İhraç öğretmenlerin, Bylock kullanıp, Bank Asya'da hesap sahibi olduğu saptandı.

Memnune Tıngır'ın yakalanmamak için yaklaşık 4 aydır ailesinden ayrı durup, hücre evinde saklandığı, nadir kullandığı aracını da bu evin 5 sokak ötesine park ettiği öğrenildi.

Hükümlü ihraç öğretmenler, emniyetteki işlemlerin ardından gerekli infaz işlemleri yapıldıktan sonra cezaevine gönderildi.


ByLock kullancısı ihraç öğretmenler Trabzon'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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