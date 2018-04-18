Bylock Kullanan Şahıs Tutuklandı
Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen Z.B. isimli şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP
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