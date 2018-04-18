Bylock Kullanan Şahıs Tutuklandı

Bylock Kullanan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep’te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bylock Kullanan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Bylock kullandığı tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen Z.B. isimli şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

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