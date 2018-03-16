Bylock Kullanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLcok kullandığı tespit edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz Salı günü gözaltına alınan Erdal K.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı tespit edilen Erdal K., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN