Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda
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Çalık Gayrimenkul, Güncel

Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Emniyet'i dinleyen ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kuran ekibi fonladığı belirlendi.

12.03.2020 09:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:05
Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Emniyet'i dinleyen ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kuran ekibi fonladığı belirlendi.

Hakkındaki FETÖ dosyasını, polis müdürlerine villa rüşveti ile kararttığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkan, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un perde arkasındaki fonlayıcısı olduğu iddia edildi. Taçyıldız'ın FETÖ'ye desteği, örgütün tasfiye edilen TARKİM Havacılık Şirketine ortak olmasıyla gündeme geldi. Yakın dönemdeki bulgular ile Taçyıldız'ın bağlantısının sadece TARKİM'le sınırlı olmadığı, örgütün önemli projelerinde, yer aldığı ortaya çıktı.

WİKİLEAKS BELGELERİNDE BİLE VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 mayıs ayında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğündeki bilgisayara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla casus program yüklemekle suçlanan üçü eski polis, biri bilişim şirketi sahibi dört kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianameye göre, casus yazılımın nasıl temin edildiğine ilişkin açık kaynaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. Bu sırada Wikileaks belgelerine dayanarak, yazı "Türk Emniyeti, İtalyan Hacking Team şirketine ödemeyi paravan şirket ile yaptı" başlıklı bir bilgiye rastlandı.

İTALYA'DAN ALDILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünde görevli eski emniyet amiri Ahmet Koçak'ın, İtalyan bilgisayar korsanlığı şirketi "Hacking Team" ile ISS (lntelligent Support System) fuarında irtibat kurduğu, daha sonra şirket yetkilileriyle "Remote Control System/Uzaktan Kontrol Sistemi" (RCS) 2010 sonunda internetten görüşmeler yaptığı tespit edildi. Koçak, 20 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihleri arasında sızma uygulamasıyla ilgili inceleme yapmak için, yanında üç emniyet görevlisiyle birlikte tekrar İtalya'ya gitti. İdiaya göre seyahat için gerekli olan davet mektuplarının Hacking Team firması adına olmaması istendi. Bu arada Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre de İstanbul'da Datalinks Analiz Limited adında bir şirket kuruldu.

FETÖ YUVASI DATALİNKS

Casus programın Datalinks Limited Şirketi tarafından, 8 Ağustos 2012'te 136 bin 546 avro ve 30 Ağustos 2012'de 3 bin 453 avro ödenerek satın alındığı tespit edildi. FETÖ'nün bilişim suçlarını organize eden adam, 'Bylock'un Tilkisi' Atalay Candelen'in, şirketin ortaklarından olduğu biliniyor. Datalinks firmasının hesabının bulunduğu bankadan gelen cevaba göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanı eski polis müdürü firari Veli Özdemir idi. Murat Keskin ise yönetim kurulu üyesiydi.

EMNİYET'İ DİNLEDİLER

İddiaya göre FETÖ'cü polisler Ahmet Koçak ile Mehmet Serkan Kılıç, Datalinks üzerinden İtalya'dan temin edilen casus yazılım, Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünde kullanılan bilgisayara gizlice yükledi. Bu yazılımın, mikrofon aracılığı ile ortam sesleri, ekran görüntüleri, yazılan rakam ve harfleri, girilen siteler gibi dataları, şifreleyerek internete bağlandığında, Datalinks A.Ş'nin sunucusuna ulaştırıyordu. Johndown@woxmail.com uzantılı e-maile ile giden bilgiler FETÖ'cü ekip tarafından inceleniyordu. 5 Şubat 2014'e kadar ortam dinlemesi yapıldı. Datalinks'te kopyalanıp aktarılan bilgileri inceleyen, Veli Özdemir, Atalay Candelen ve Murat Keskin halen firarda aranıyorlar. Atalay Candelen, aynı zamanda MHP ve CHP'ye kaset kumpası kuran Faruk Bayındır'ın TARKİM Havacılık şirketinde ortağıydı. TARKİM'in başında ise Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız bulunuyordu. Çocukları Ahmet Taçyıldız şirketin gizli ortağı, Furkan Taçyıldız ise yönetim kurulu üyesiydi.

İddiaya göre, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Datalinks şirketiyle çok yakın ilişkisi vardı. İddiaya göre Veli Özdemir, sık sık Çalık Holding'e geliyor, Ahmet Taçyıldız'ı ziyaret ediyordu, hakkındaki FETÖ dosyasını rüşvet vererek istihbaratçı polis müdürüne temizleten Taçyıldız, Datalink şirketinin Florya'da bulunan binasının kirasını ödüyordu. İddialara göre ByLock'a finansörlük yapan Taçyıldız'ın ayrıca casus yazılım üzerinden istihbarat bilgisi toplayan woxmail.com üzerinden bir de mail adresi bulunuyordu.

VELİ ÖZDEMİR'İN PARA BABASI TAÇYILDIZ

İddiaya göre firari FETÖ'cü Veli Özdemir, 2011'de şirketi kurarken finansmanını sağlayan isim de Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'dı. Datalinks'in kurulumu için ödediği rakam ise 500 bin TL idi. Özdemir'le bağlantıyı, Doğukan isimli bir çalışanının 054.5.975.6 nolu telefonundan kuruyordu. Fetullahçı terör örgütünün ortaya çıkmasında, en önemli delil olan ByLock'u kullanan binlerce örgüt elemanı tutuklandı. Datalinks ortaklarından Murat Keskin ve Veli Özdemir, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra yurt dışına kaçtı. Ahmet Taçyıldız da eniştesi Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Akbulut ile birlikte ABD'ye gitti. Hakkında dava açılan Akbulut dönemedi. İddialara göre Sicilini rüşvet villa ile temizleten Taçyıldız ise 2017 yılı sonunda yurda döndü. Emniyet'i dinleyen şirketi fonlayan ve ByLock programın yazılmasını sağlayan Ahmet Taçyıldız serbest dolaşıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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