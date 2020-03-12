Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda - Haber
Çalık Gayrimenkul, Güncel

Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Emniyet'i dinleyen ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kuran ekibi fonladığı belirlendi.

12.03.2020 03:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 03:27
Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda

Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Emniyet'i dinleyen ve FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kuran ekibi fonladığı belirlendi.


Hakkındaki FETÖ dosyasını, polis müdürlerine villa rüşveti ile kararttığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince ortaya çıkan, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'un perde arkasındaki fonlayıcısı olduğu iddia edildi. Taçyıldız'ın FETÖ'ye desteği, örgütün tasfiye edilen TARKİM Havacılık Şirketine ortak olmasıyla gündeme geldi. Yakın dönemdeki bulgular ile Taçyıldız'ın bağlantısının sadece TARKİM'le sınırlı olmadığı, örgütün önemli projelerinde, yer aldığı ortaya çıktı.


Wikileaks belgelerinde bile var


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017 mayıs ayında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğündeki bilgisayara, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla casus program yüklemekle suçlanan üçü eski polis, biri bilişim şirketi sahibi dört kişi hakkında iddianame düzenlendi. İddianameye göre, casus yazılımın nasıl temin edildiğine ilişkin açık kaynaklar üzerinde detaylı inceleme yapıldı. Bu sırada Wikileaks belgelerine dayanarak, yazı "Türk Emniyeti, İtalyan Hacking Team şirketine ödemeyi paravan şirket ile yaptı" başlıklı bir bilgiye rastlandı.


İtalya'dan aldılar


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünde görevli eski emniyet amiri Ahmet Koçak'ın, İtalyan bilgisayar korsanlığı şirketi "Hacking Team" ile ISS (lntelligent Support System) fuarında irtibat kurduğu, daha sonra şirket yetkilileriyle "Remote Control System/Uzaktan Kontrol Sistemi" (RCS) 2010 sonunda internetten görüşmeler yaptığı tespit edildi. Koçak, 20 Haziran-1 Temmuz 2011 tarihleri arasında sızma uygulamasıyla ilgili inceleme yapmak için, yanında üç emniyet görevlisiyle birlikte tekrar İtalya'ya gitti. İdiaya göre seyahat için gerekli olan davet mektuplarının Hacking Team firması adına olmaması istendi. Bu arada Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere göre de İstanbul'da Datalinks Analiz Limited adında bir şirket kuruldu.


FETÖ yuvası datalinks


Casus programın Datalinks Limited Şirketi tarafından, 8 Ağustos 2012'te 136 bin 546 avro ve 30 Ağustos 2012'de 3 bin 453 avro ödenerek satın alındığı tespit edildi. FETÖ'nün bilişim suçlarını organize eden adam, 'Bylock'un Tilkisi' Atalay Candelen'in, şirketin ortaklarından olduğu biliniyor. Datalinks firmasının hesabının bulunduğu bankadan gelen cevaba göre şirketin Yönetim Kurulu Başkanı eski polis müdürü firari Veli Özdemir idi. Murat Keskin ise yönetim kurulu üyesiydi.


Emniyet'i dinlediler


İddiaya göre FETÖ'cü polisler Ahmet Koçak ile Mehmet Serkan Kılıç, Datalinks üzerinden İtalya'dan temin edilen casus yazılım, Bilişim Suçları Şube Müdürlüğünde kullanılan bilgisayara gizlice yükledi. Bu yazılımın, mikrofon aracılığı ile ortam sesleri, ekran görüntüleri, yazılan rakam ve harfleri, girilen siteler gibi dataları, şifreleyerek internete bağlandığında, Datalinks A.Ş'nin sunucusuna ulaştırıyordu. Johndown@woxmail.com uzantılı e-maile ile giden bilgiler FETÖ'cü ekip tarafından inceleniyordu. 5 Şubat 2014'e kadar ortam dinlemesi yapıldı. Datalinks'te kopyalanıp aktarılan bilgileri inceleyen, Veli Özdemir, Atalay Candelen ve Murat Keskin halen firarda aranıyorlar. Atalay Candelen, aynı zamanda MHP ve CHP'ye kaset kumpası kuran Faruk Bayındır'ın TARKİM Havacılık şirketinde ortağıydı. TARKİM'in başında ise Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın babası Abdülkadir Taçyıldız bulunuyordu. Çocukları Ahmet Taçyıldız şirketin gizli ortağı, Furkan Taçyıldız ise yönetim kurulu üyesiydi.


İddiaya göre, Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'ın Datalinks şirketiyle çok yakın ilişkisi vardı. İddiaya göre Veli Özdemir, sık sık Çalık Holding'e geliyor, Ahmet Taçyıldız'ı ziyaret ediyordu, hakkındaki FETÖ dosyasını rüşvet vererek istihbaratçı polis müdürüne temizleten Taçyıldız, Datalink şirketinin Florya'da bulunan binasının kirasını ödüyordu. İddialara göre ByLock'a finansörlük yapan Taçyıldız'ın ayrıca casus yazılım üzerinden istihbarat bilgisi toplayan woxmail.com üzerinden bir de mail adresi bulunuyordu.


Veli Özdemir'in para babası Taçyıldız


İddiaya göre firari FETÖ'cü Veli Özdemir, 2011'de şirketi kurarken finansmanını sağlayan isim de Çalık Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taçyıldız'dı. Datalinks'in kurulumu için ödediği rakam ise 500 bin TL idi. Özdemir'le bağlantıyı, Doğukan isimli bir çalışanının 054.5.975.6 nolu telefonundan kuruyordu. Fetullahçı terör örgütünün ortaya çıkmasında, en önemli delil olan ByLock'u kullanan binlerce örgüt elemanı tutuklandı. Datalinks ortaklarından Murat Keskin ve Veli Özdemir, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra yurt dışına kaçtı. Ahmet Taçyıldız da eniştesi Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi Ali Akbulut ile birlikte ABD'ye gitti. Hakkında dava açılan Akbulut dönemedi. İddialara göre Sicilini rüşvet villa ile temizleten Taçyıldız ise 2017 yılı sonunda yurda döndü. Emniyet'i dinleyen şirketi fonlayan ve ByLock programın yazılmasını sağlayan Ahmet Taçyıldız serbest dolaşıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
ABD, askerlerinin öldüğü üs saldırısı sonrası İran hedeflerini vurdu Haber
ABD, askerlerinin öldüğü üs saldırısı sonrası İran hedeflerini vurdu
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Alman profesör 'Sıcaklık virüsü durdurur mu?' sorusunu yanıtladı Haber
Alman profesör "Sıcaklık virüsü durdurur mu?" sorusunu yanıtladı
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi Haber
Ersin'in gözü gibi baktığı dostu öldü, Acun acı haberi veremedi
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Apple, cep telefonu temizliği için 'koronavirüs rehberi' hazırladı
Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
ABD'den Çin'e koronavirüs suçlaması: Salgın örtbas edildi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Macaristan, Slovakya ve Washington'da OHAL ilan edildi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı iddia edildi
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç James Jeffrey Vladimir Putin Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Sadi Konuk Sinan Akçıl Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Berkay Şahin Malcolm Thomas Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Ateş Beşiktaş Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bylock kullanan hapiste, programı yazdıran dışarıda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 03:44:42. #1.14#