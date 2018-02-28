Bylock Kullanan Eski Dernek Yöneticisi Tutuklandı
Gaziantep’te KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Gaziantep'te KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Z.Ç,'nin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Z.Ç, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP
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