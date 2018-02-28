Bylock Kullanan Eski Dernek Yöneticisi Tutuklandı
AFRİN HAREKATI'NDA 40. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bylock Kullanan Eski Dernek Yöneticisi Tutuklandı

Gaziantep’te KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Bylock Kullanan Eski Dernek Yöneticisi Tutuklandı

Gaziantep'te KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, KHK ile kapatılan bir derneğin yöneticisi Z.Ç,'nin örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Z.Ç, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - GAZİANTEP

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.