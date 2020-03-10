ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Başsavcı, Sakarya, 3. Sayfa

ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:18
ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya merkezli toplam 3 ilde Bylock kullandığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gizli haberleşme ağı olan Bylock kullananlara karşı yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bylock kullanan ikisi kadın toplam 3 şüpheliyi Sakarya, Ankara ve Nevşehir'de gözaltına aldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Donald Trump James Jeffrey Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Emrah Levent Can Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Malcolm Thomas Radamel Falcao Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: ByLock kullanan 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:11:25. #1.14#