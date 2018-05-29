Bylock Kullanan 3 Kadına Tutuklama

Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 3 kadın tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullandığı tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Hatice D., Ayşegül S. ve Sümeyye G. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Gözaltına alınan Özlem İ., Süleyman Y., Yunus B. ve Esra T.K. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - GAZİANTEP