Bylock" İçerikleriyle Soruşturmalar Yeni Yön Bulacak"

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' ile ilgili içeriklerin incelenmesinin ardından soruşturmaların yeni bir yön bulacağını söyledi.



Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgi verdi.



Örgütle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, tüm etkinliğinin bertaraf edilinceye kadar operasyonların süreceğini kaydeden Gümüş, soruşturmalar kapsamında il genelinde bin 77 kişiyle ilgili işlem yapıldığını aktardı.



Yürütülen soruşturmalarda bu güne kadar 614 kişinin tutuklandığını, 127 kişinin halen arandığını belirten Gümüş, hakkında işlem yapılan 451 kişi hakkında dava açıldığını, bu güne kadar mahkemeler tarafından 54 kişiye 6 yıl 3 ay ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini ifade etti.



ByLock içerikleri



Soruşturmaların önemine değinen Gümüş şunları söyledi:



"FETÖ/PDY'nin finans ayağının çökertilmesine yönelik ilde önemli soruşturmalar yapıldı. FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı örgüt yapılanmasında 'bürokrasi imamının yardımcısı' olduğu iddia edilen kamuoyunun da yakından tanıdığı kişilerinde aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 111 sanıklı dava Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Bunun dışında yine kamuoyunun yakından tanıdığı kişilere yönelik devam eden soruşturmalarda iddianameler hazırlanıyor.



Önümüzdeki dönemde özellikle örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması 'ByLock' ile ilgili içeriklerin incelenmesinin ardından soruşturmalar yeni bir yön bulacak. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaştığımız şu günlerde özellikle belirtmek isterim ki bu terör oluşumunun son halkası ortadan kaldırılana kadar soruşturmalar sürecek."