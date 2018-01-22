Bylock Bilgilerinde Eşi ile Çocuğunun İsimlerini Kullanmış

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "milli eğitim yapılanması"na yönelik davada 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilen aralarında örgütün milli eğitim yapılanmasının sözde bölge sorumlusu Tayüp Çifci ile sözde il sorumlusu Ferhat Sarıkaya'nın da aralarında bulunduğu 17'si tutuklu 22 sanık katıldı.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, sanıklar hakkında ByLock tespit ve değerlendirme tutanağının geldiğini belirterek, bazı sanıkların ByLock kullandığı telefonlarının ikamet adreslerinde sinyal verdiğini ifade etti.

Başkan Kumhak, ayrıca tutuklu sanık Mehmet Demir'in ByLock programında kullanıcı adını, oğlunun adı olan "Muratcan" ve şifresini de eşinin ismi olan "Makberi" yaptığını belirtti.

Duruşmada söz alan sanık Demir, atılı suçlamaları kabul etmedi, örgütün sözde il sorumlusu tutuklu sanık Ferhat Sarıkaya'nın da terör örgüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Diğer sanıklar da atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, aralarında Çifci ile Sarıkaya'nın da bulunduğu 8 sanığın tutukluluğun devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklar Adil Levent Çayırlı, Ahmet Özdemir, Ayhan Gül, Erol Sinan, Mehmet Emin Börekçi, Mustafa Uzun, Semih Çilingir, Şehmus Turğut ve Veysel Öncel ise tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Duruşma ertelendi.