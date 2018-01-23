Bylock'a 7 Bin 866 Kere Erişim Sağladığı Tespit Edilen Savcıya 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan savcı, yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bafra Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken yaklaşık 1,5 ay önce tutuklanan Oktay B.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Oktay Bahadır'ın BTK kayıtlarına göre ByLock'a 7 bin 866 kez erişim sağlandığı tespit edildi.

ByLock kullanmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Oktay B., "BTK kayıtlarını kabul etmiyorum. Bu kayıtlarda hata var. 1,5 yıldır cezaevindeyim. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Oktay B.'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan oy çokluğuyla 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halini göz önünde bulundurup, yurt dışına çıkış yasağı getirip tahliyesine karar verdi. - SAMSUN