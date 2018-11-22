Bylock'a 6 Binden Fazla Giriş Yapan Kadına Ev Hapsi

Samsun'da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock'a 6 binden fazla erişim sağladığı tespit edilen kadına ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'a 6 binden fazla erişim sağladığı tespit edilen A.A., Samsun Adliyesine giderek savcıya teslim oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.A., işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulamasına karar verilerek serbest bırakıldı. - SAMSUN