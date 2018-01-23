Bylock'a 4 Bin 162 Kez Erişim Sağladığı Tespit Edilen Hakime 6 Yıl 9 Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan hakim, yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun İdari Mahkemesi Hakimi iken meslekten ihraç edilerek tutuklanan Harun O.'nun yargılanması sona erdi. BTK'den gelen raporda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'a cep telefonundan 4 bin 162 kez erişim sağladığı tespit edilen Harun O. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen Harun O., "ByLock kullanmadım. Eşim çalışmıyor. Çocuklarım ve ailem perişan durumdalar. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Harun O.'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan oy çokluğuyla 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halini göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı getirip, tahliyesine karar verdi. - SAMSUN