Bylock'a 196 Bin 618 Kez Girdiği İddia Edilen Kadın Suçlamaları Kabul Etmedi

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan ve ByLock'a toplam 196 bin 618 kez girdiği iddia edilen kadın, yargılandığı davanın ilk duruşmasında suçlamaları kabul etmedi.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u bir telefonunda 163 bin 121 kez diğer telefonunda ise 33 bin 497 kez kullandığı tespit edilen Ragibe Ö.'nün "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından yargılanmasına başlandı. Örgütün Samsun öğrenci evleri sorumlusu olduğu ileri sürülen Ragibe Ö. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ragibe Ö., telefonlarına ByLock yüklemediğini ve Bylock kullanmadığını savundu.

Duruşma Temmuz ayına ertelendi. - SAMSUN