Byegm Yerel Medya Buluşmaları - Byegm Genel Müdürü Akarca

- BYEGM Yerel Medya Buluşmaları

BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca soruları cevapladı İZMİR - BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, toplantı öncesinde basın mensuplarının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor beyin" yazılımı mağduru gazetecilerin basın kartlarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kimseyi mağdur etmek istemediklerini dile getiren Akarca, "Savcılıklar bize, telefonuna ByLock'un istem dışı atıldığı kişilerin listesini ulaştıracak. Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz, sarı basın kartlarını iade edeceğiz. Genel mağduriyet sayısının bin civarında olduğu düşünülüyor. Bunların kaç tanesinin sarı basın kartı taşıdığını bilmiyoruz. Bu liste geldiği zaman ortaya çıkacak. Tümünün tekrar sarı basın kartılarına kavuşması için komisyonda görüşüceğiz ve sarı basın kartlarını iade edeceğiz." dedi.