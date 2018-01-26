Byegm Genel Müdürü Akarca Kilis'te

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon (BYEGM) Genel Müdürü Mehmet Akarca, Zeytin Dalı Harekatına ilişkin, "Tertemiz bir bölgede başta Arap kardeşlerimiz olmak üzere Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz bu teröristlerin zulmüyle inlemekten kurtulmuş olacaklar." dedi.

Akarca, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine yönelik düzenlenen roketli saldırıda isabet alan ve büyük oranda hasar gören Çalık Camisi'nde incelemede bulundu.

İl Müftüsü Mahmut Karatepe ve olayda başından yaralanan cami imam hatibi İbrahim Halil Ağbayram'a geçmiş olsun dileklerini ileten Akarca, olayla ilgili bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

PYD/PKK/YPG'li teröristlerin attığı bir roketin isabet ettiği camide biri Suriye uyruklu 2 kişinin şehit olduğunu anımsatan Akarca, şöyle devam etti:

"Ülkemizin başı sağ olsun. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmek, destek vermek için geliyorlar. Ordumuz inşallah bu terör gruplarını buradan çıkaracak. Tertemiz bir bölgede başta Arap kardeşlerimiz olmak üzere Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz bu teröristlerin zulmüyle inlemekten kurtulmuş olacaklar. Aynı zamanda Müslümanlar, Hristiyanlar da bunların zulmünden bunalmış durumdalar, Allah nasip ederse onlar da kurtulacak."

İl Müftüsü Mahmut Karatepe de Afrin'deki Kürt kökenlilerin de terörden usandığını belirterek "Türkiye ne zaman gelecek artık? Bizi bunların zulmünden kurtarın" dediklerine şahit olduklarını söyledi.

Cami imam hatibi İbrahim Halil Ağbayram ise akşam namazı sırasında bir roketin caminin kubbesine isabet ettiğini hatırlattı. Bir anda şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve neye uğradıklarını şaşırdığını aktaran Ağbayram, şunları kaydetti:

"30 kişi vardı akşam namazında, bunların 20 tanesi tespihe kalmadan çıktı. Son sünneti kıldıktan sonra diğer cemaatimizle beraber duayı yaptık. Artık herkesin ayakkabılığa yöneldiği bir anda ben de cübbeyi çıkarmak için dolaba ilerlerken böyle bir patlama duyduk. Her taraf karardı. Kendime geldikten sonra dışarı çıktım sağ olsun sağlık ve kurtarma ekipleri caminin içindeydi. Sesi duyan herkes camiye koştu bize yardım etti."