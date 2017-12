By Lock'u İtiraf Eden Eski Komiser Yardımcısına 3 Yıl Hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün gizli iletişim ağı by lock programını indirip, kullandığını itiraf eden ihraç komiser yardımcısı sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı dosyalarda tek tek yargılanan 1'i tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık H.İ. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilirken, tutuksuz sanıklar S.İ., E.E. ve kadın F.A. duruşma salonunda bulundu.



Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuksuz sanık ihraç komiser yardımcısı S.İ.(41), mahkemede "Hasbel kader böyle bir pisliğe bulaştım. Ben en zayıf halkasıydım. Doç. Dr. M.A. isimli sohbet hocası bana by lock programını yükledi. Listemde 4 kişi vardı. 2 ya da 3 ay kullandım. Bu sohbet hocasından mesajlar gelirdi. 5 bin 600 by lock bağlantısı nasıl görülüyor bilmiyorum, ben birkaç kez girdim. 2008'de bu yapı ile tanıştım, 2010'da komiser yardımcısı oldum. Ama komiser yardımcısı bunların sayesinde kesinlikle olmadım. Namaz kıldığım için bana kancayı taktılar. Bilerek ya da isteyerek katılmadım" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık S.İ.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri de uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.



"Maddi imkansızlıklar nedeniyle FETÖ'nün evinde kaldım"



Aynı mahkemede Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan tutuklu sanık H.İ. "Kayseri'de bulunduğum sürede öğrenciydim. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bunların evinde kaldım. İhanet içerisinde olduklarını öğrenince okulu bırakmak kaydıyla o evlerinden ayrıldım. 23 yaşında gencim, sadece okumak istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.İ.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri de uygulanarak 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.



Tutuksuz iki sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası



Öte yandan aynı mahkemede tutuksuz yargılanan sanıklar komiser yardımcısı E.E. ve Kur'an Kursu öğretmeni kadın F.A.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ