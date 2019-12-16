By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon

16.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:26

lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.



Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, by-lock kullandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs ile 1 adliye personeli ile 2 kişiyi gözaltına aldı, yine by-lock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik, Denizli Merkezli Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutaklanarak, cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA