By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon
Haberler » 3. Sayfa » By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon - Haberler

By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon

lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi.

16.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:26
By-lock kullanan FETÖ üyelerine operasyon

lock kullanan ve ankesörlü telefonlardan aranan FETÖ operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı.


Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, by-lock kullandıkları tespit edilen 1 muvazzaf asker, 2 askeri okuldan ilişiği kesilen şahıs ile 1 adliye personeli ile 2 kişiyi gözaltına aldı, yine by-lock kullanıcısı oldukları tespit edilen şahıslara yönelik, Denizli Merkezli Muğla ve İzmir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutaklanarak, cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler