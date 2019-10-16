Bvlgarı, İstanbul Havalimanı'ndaki yerini aldı

16.10.2019 14:23

Unifree Duty Free ve TAV Havalimanları Holding iştiraki olan gümrüksüz mağaza işletmeciliği kuruluşu ATÜ Duty Free, dünyada lüks marka denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Bvlgari'nin İstanbul Havalimanı'nda açılan yeni butik mağazasını işletecek.

ATÜ Duty Free açıklamasına göre, butiğin konsepti Gebr. Heinemann ve iştiraki ATÜ Duty Free'nin iş birliği ile gerçekleştirildi.

Göz alıcı ve şık tasarımıyla yolcuların tüm duyularına hitap eden Bvlgari'nin mücevher, saat ve deri ürünlerini satışa sunacak olan yeni butik mağazası, İstanbul Havalimanı'nda toplam 115 metrekare satış alanında faaliyet gösterecek.

Seyahat alışverişi sektöründe ilk defa yeni Bvlgari butikte, İtalyan Dolce Vitası'nı yani Bvlgari'nin modern yaşam biçimini yaşamak, tatmak ve mağazadaki mücevher ve saatlerden en eşsiz parçaları keşfetmek isteyen özel konukların davet edileceği bir VIP lounge bulunuyor.

VIP alanı, Hollywood aktristi Elizabeth Taylor'un Roma'daki Palazzo Maruscelli-Lepri'nin gizli kapısından çıkıp paparazilerden kaçarak saatlerini harcadığı salon olan orijinal "Elizabeth Taylor Salonu (Il Salottino Taylor)" esas alınarak döşendi.

"Butik mağazalarımızla en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free Üst Yöneticisi (CEO) Ersan Arcan, şunları kaydetti:

"ATÜ Duty Free olarak, Bvlgari gibi dünyaca tanınan önemli bir markayla iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 20 yılı aşkın süredir devam eden gümrüksüz mağazacılık tecrübemizle lüks mağazacılık kültürünü harmanlayarak yolcularımıza her zaman olduğu gibi mükemmel müşteri deneyimini yaşatmak üzere hareket ediyoruz. Avrupa'daki gümrüksüz mağaza işletmecileri arasında lüks butikler alanında öncü, oldukça deneyimli ve sürekli büyüyen bir şirketiz. İstanbul Havalimanı'nda ATÜ olarak yaklaşık 2 bin metrekare alanda yer alan yeni butik mağazalarımızla da en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA