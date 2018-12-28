Buzzati'nin "Tatar Çölü" Romanı Sahneye Uyarlandı

Geçen sene "GOG" oyunuyla dikkatleri çeken TİYSAV (Tiyatral Sanatlar Akademisi Vakfı), İtalyan yazar Dino Buzzati'nin "Tatar Çölü" romanını tiyatro sahnesine taşıyacak.

Türkiye'de ilk kez tiyatroya uyarlanan "Tatar Çölü", 4 ve 5 Ocak'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 6 Ocak'ta ise Kozyatağı Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Yapımcılığını TİYSAV adına Raif İnan, Mustafa Odabaşı ve Fatih Kılıç'ın üstlendiği oyun, sezon boyu farklı yerlerle sahnelenmeye devam edecek.

Betu¨l Odabas¸ı To¨rk'ün tiyatroya uyarladığı "Tatar Çölü"nün yapım direkto¨rlüğü ve sanat yo¨netmenliğini Mustafa Odabas¸ı ile Fatih Kılıc¸ yapıyor.

Oyunun yo¨netmen koltuğunda Zuhal O¨ztu¨rk otururken mu¨zikleri Can Atilla, koreografisi ise Pınar Ataer imzası taşıyor.

Kostu¨m tasarımında Reyyan Erdogˆan imzası bulunan iki perdelik oyunda Abdül Süsler, Rabia İlknur Şaşmazer, Murat Ceylan, Çisel Kuşkan, Cumhur Arat, Kemalettin Caymaz, Emrah Girgin, İbrahim Tül, Ozan Ceylan, Orhan Uzun, Özlem Şahin, Serra Tankal, Özlem Olgun, İnci Dolgun, Ufuk Dağaşan ve Fatih Boyalı rol alıyor.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Genç Teğmen Giovanni Drogo, annesi ve sevgilisi Maria'yı geride bırakarak, ilk görev yeri olan Bastiani Kalesi'ne gitmek için yola çıkar. Kaleye geldiği zaman sorumlulukların ağırlığı nedeniyle ayrılmayı düşünür fakat üstlerinin tavsiyelerini dinleyerek bir süre daha kalma konusunda ikna olur. Geçen zaman, insanın kanına işleyen alışkanlıklar ve hayatın monoton ritmi Drogo'nun zihninde Bastiani Kalesi'ni aşılamaz bir 'hapishaneye' dönüştürür ve başlangıçta gitmek niyetinde olduğu kalesi, içinden çıkamadığı, çıktığında geri dönmek için sabırsızlandığı bir mekan haline gelir. Kaledeki herkes ondan bir şeyler gizliyor gibidir. Drogo gelmesi beklenen düşmanı gözlerken kaledeki gizemin ne olduğunu çözmeye çalışır."

Kaynak: AA