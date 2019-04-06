Buzun İkizleri

BUZ Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Short Track (sürat pateni) Türkiye Şampiyonası, 15 kulüpten 107 sporcunun katılımıyla başladı. Dereceye girebilmek için mücadele veren sporcular arasında 3 de ikiz var.

Merkez Palandöken ilçesindeki 2 bin kişilik buz hokeyi salonunda 16 ayrı kategoride yapılan yarışmalara ikiz sporcular damgasını vurdu. Palkar Spor Kulübü'nün ikiz sporcuları İrem- Beyza Uludağ (15), Ali Berkay- Fevzi Deniz Temurlenk (13) ile Ebrar-Begüm Nehir (11) kardeşler şampiyonada birbirlerine rakip oldu. Hem kardeşlerini, hem de diğer rakiplerini geçmek için mücadele veren ikizlerin yarışması, salonu dolduran sporseverler tarafından ilgiyle izlendi. Buzda çeşitli etaplar halinde gerçekleştirilen yarışmalarda bazı sporcular dengelerini kaybedip, düştü. Bazı sporculara sağlık ekipleri müdahale ederken, bazıları da kalkarak yarışmayı tamamladı.

Buzda ikizi ile yarışırken ister istemez etkilendiklerini söyleyen İrem Uludağ, "Short Trackcıların antrenmanını izlerken bu sporu yapmaya karar verdik. Ailemizin çok büyük bir desteği var. İkizimle rakiplerimizi tek tek geçerek şampiyonaya kadar geldik. Karşılıklı yarışmak güzel ama, ikiz olmak bunu etkiliyor. Beyza benden daha iyi kayıyor" diye konuştu.

Palkar Spor Kulübü Başkanı Arif Karadağ ise, "2012 yılında kulübü kurduk. 60'ya yakın sporcumuz bulunmakta. Bunlardan 5'i ikiz. 3 ikizimiz şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Diğer bir ikizimizin ise teki katıldı. Onların birbirleri ile yarışmaları çok heyecanlı ve zevkli oluyor" dedi.

Şampiyonanın büyük bir heyecana sahne olduğunu söyleyen Buz Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir ise şöyle konuştu:

"Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, sezonun son yarışması. Şampiyonaya katılan sporcular 4 ayrı yarışmadan geçti. 107 sporcu burada yarışma hakkı kazandı. 16 ayrı kategoride yarışan sporculardan dereceye girenlere madalyaları verilecek."

- Erzurum

Kaynak: DHA