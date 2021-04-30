Buzullar her zamankinden hızlı eriyor
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Buzullar her zamankinden hızlı eriyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünyadaki 220 bin buzul, 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kar kaybetti.

Dünyadaki 220 bin buzul, 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kar kaybetti. Bu konudaki araştırmalar NASA'nın Terra uydusundan alınan 20 yıllık veriler değerlendirilerek yapılıyor.

Araştırmada, 2015-2019 döneminde yıllık erime oranının 2000-2004 dönemine göre yılda 78 milyar ton daha fazla olduğu belirtiliyor.

Kaybedilen su hacminden ayrı olarak küresel incelme oranları ise son 20 yılda iki katına çıktı.

Dünyadaki buzul kaybının yarısı ABD ve Kanada'da gerçekleşiyor. Alaska'daki erime oranı 'dünyadaki en yüksek oranlar arasında. Öte yandan buzullardaki erimeler küresel sıcaklık artışını yansıtıyor.

(İHA)

Buzullar her zamankinden hızlı eriyor
Buzullar her zamankinden hızlı eriyor
Buzullar her zamankinden hızlı eriyor
Buzullar her zamankinden hızlı eriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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