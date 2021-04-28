Buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor
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Buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor

Buzullar her zamankinden daha hızlı eriyor
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Uydu verileri, buzulların daha hızlı eridiğini, 15 yıl öncesine göre yılda yüzde 31 daha fazla kar ve buz kaybettiğini ortaya koydu.

Uydu verileri, buzulların daha hızlı eridiğini, 15 yıl öncesine göre yılda yüzde 31 daha fazla kar ve buz kaybettiğini ortaya koydu.

Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, araştırmacılar, NASA'nın Terra uydusundan alınan 20 yıllık verileri kullanarak, dünyadaki 220 bin buzulun 2015'ten bu yana yılda 328 milyar tondan fazla buz ve kar kaybettiğini tespit etti.

Araştırmada, 2015-2019 döneminde yıllık erime oranının, 2000-2004 dönemine göre yılda 78 milyar ton daha fazla olduğu belirtildi.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ve Fransa'daki Toulouse Üniversitesinde buzulbilimci Romain Hugonnet, kaybedilen su hacminden ayrı olarak küresel incelme oranlarının son 20 yılda iki katına çıktığını kaydetti.

Dünyadaki buzul kaybının yarısının ABD ve Kanada'da gerçekleştiğine işaret eden Hugonnet, Alaska'daki erime oranının "dünyadaki en yüksek oranlar arasında" olduğunu aktardı.

Hugonnet buzullardaki erimelerin, küresel sıcaklık artışını yansıttığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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