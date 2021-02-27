Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktılar
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Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktılar

27.02.2021 09:00 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:31

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen dört kişi görenleri şaşırttıBayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye...

Bayburt'ta, kısmen donan Çoruh nehrinde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen dört kişi görenleri şaşırttı

Bayburt kent merkezinde bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'nde, buz kütlesini sal gibi kullanarak tehlikeye aldırış etmeden nehrin karşısına geçti.

Geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde buz üzerinde nehirde gezinti yaparak karşıdan karşıya geçtiklerini belirten maceraperest gençler, güzel ve heyecanlı olduğunu kaydettiler.

Gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını belirttiler. - BAYBURT

Buzu sal yapıp Çoruh'ta gezintiye çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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