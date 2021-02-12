Buzu "sal" gibi kullanıp balık avladılar

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Bayburt'ta kısmen donan Çoruh Nehri'nde, bir buz kütlesini sal gibi kullanarak nehirde ilerleyen vatandaşlar görenleri şaşırttı.

Merkeze bağlı Bayraktar köyünde balık avlamak için nehir kenarına gelen vatandaşlar balıkların olduğu bölüme ilerlemek için ilginç ve tehlikeli bir yöntem buldu.

Yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki buz kütlesini kazmalarla kırarak üzerine çıkan 3 kişi nehrin karşı tarafına geçmeye çalıştı.

Bu şekilde balıkların olduğu bölüme gelen vatandaşlar, ağlarını bırakarak balık avladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci