Buzlu yolda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

09.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:49

Ordu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Kaza, Karadeniz sahil yolu, Samsun-Ordu istikameti Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle 2 yolcu otobüsü, 2 tır ve 3 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası farklı araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. İki otomobilin hurdaya döndüğü kazada can kaybı yaşanmadı.



Öte yandan, Karadeniz sahil yolu bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA