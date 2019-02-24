Buzlu Yolda Zincirleme Kaza 4 Yaralı

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında, D - 100 Karayolu Güzelce mevkii Silivri istikametinde meydana geldi. Buzlu yolda duramayan ve kaymaya başlayan 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu bir süre trafiğe kapattı. Silivri istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Kar küreme araçlarının buzlu yolda çalışma yapmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: DHA