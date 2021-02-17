Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)
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Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)

17.02.2021 16:26 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:31
Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)

BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇLARI TUTMAYA ÇALIŞTILAR BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde buz tutan yollar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

BUZLU YOLDA KAYAN ARAÇLARI TUTMAYA ÇALIŞTILAR 

BURSA'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde buz tutan yollar, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Cadde ve sokaklarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kimi vatandaşların kayan araçlarını hayatlarını tehlikeye atarak tutmaya çalıştıkları dikkat çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

Muammer İRTEM/BURSA,


Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)
Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)
Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)
Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)
Buzlu yolda yarım saatte 1'i otobüs 3 araç kaza yaptı; O anlar kamerada (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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