Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar
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Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

17.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:52
Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

BURSA'da 2 genç aracın arkasına bağladıkları kızakla kaydı.

BURSA'da 2 genç aracın arkasına bağladıkları kızakla kaydı. Gençlerin, yaklaşık 2 kilometre süren kızaklı yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken öte yandan da renkli sahneler yaşanmasına neden oluyor. İnegöl'de 4 gündür devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan yolda 2 genç kızakla kaydı. Ancak gençlerin bindiği kızak, iple bağlandıkları bir otomobile tarafından çekildi. Gençlerin kızak üzerindeki yaklaşık 2 kilometrelik tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ardından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntülere, gençlerin cadde üzerinde kızakla ilerledikleri, sokaklara dönüş yaptıkları ve kasislerden geçtikleri anlar yansıdı.


Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar
Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar
Buzlu yolda otomobile bağladıkları kızakla kaydılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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