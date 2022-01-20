Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu - Haberler
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Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu Yenice-Karabük karayolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip kontrolden çıkıp şarampole uçtu.

KARABÜK (İHA) - Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

KARABÜK - Yenice- Karabük karayolunda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip kontrolden çıkıp şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Yenice - Karabük karayolu Gökbel Köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Tarkan U. idaresindeki yabancı plakalı cip Karabük istikametine seyir halindeyken buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybederek şarampole uçtu. Demir direğe çarpmaktan son anda kurtulan cipteki sürücü ile yanında bulunan yolcu kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç şarampolden çekici yardımıyla kurtarıldı.

Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

Buzlu yolda kontrolden çıkan cip şarampole uçtu

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri

Tragger, Karabük, Tarkan, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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