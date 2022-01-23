Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralıBURSA'da, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü İslam Ömer (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

BURSA'da, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü İslam Ömer (35) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçesinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan İslam Ömer yönetimindeki 16 AST 525 plakalı otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerleri aşarak dereye yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İslam Ömer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobildeki Nihat Aziz (28), Emre Hüseyin (23) ve Mevlüt Merdali (28) ise sağlık İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri: Buzlu yolda kayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Otomobil, İnegöl, Bursa, İslam, Güncel, Haber

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