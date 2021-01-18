SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
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SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

18.01.2021 09:30 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:36
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Sancaktepe'de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

Sancaktepe'de buzlu yolda kayan otomobil binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla, bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sürücüsü, "Frene bastım duramadım Taşa denk, geldi binaya çarpmadan durabildim" dedi.

İstanbul'da  kar yağışının ardından sabaha karşı yollarda buzlanma oluştu. Sancaktepe'de ara sokaklarda sürücüler ve yayalar adeta buz pistine dönem yollarda zor anlar yaşadı.  Ayakta durmaktan zorlanan bazı yayaların yere düştüğü görüldü.

Bu arada, metrelerce kayan bir otomobil de binaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsü  Mahmut Çalışkan  itfaiye ekiplerinden arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yerdeki buzları kırarak otomobili kurtardı. Otomobil sürücüsü Mahmut Çalışkan " İşe gitmek için evden çıkmıştım. Araç bir anda kaymaya başladı. Frene bastım duramadım.Taşa denk geldi binaya çarpmaktan son anda durabildim. İtfaiye yardım etmezse buradan çıkamazdım " diye konuştu.

Görüntü dökümü: --------------------Kayan aracın görüntüsü-İtfiayenin kurtarma çalışması-Sürücü ile röp-Yayaların sokakta zor yürümesi-Bir kişinin yere düşme anı-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU
SANCAKTEPE'DE BUZLU YOLDA KAYAN OTOMOBİL BİNAYA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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