Buzlu Yolda Kayan Midibüs, Korkuttu
Gümüşhane'de buzlu yolda kayan yolcu midibüsü, korkuttu.
Gümüşhane'de buzlu yolda kayan yolcu midibüsü, korkuttu. O anlar kameraya yansıdı.
Gümüşhane'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 dereceye düştüğü kentte, yollarda buzlanma oluştu. Gümüşhane Üniversitesi'ne öğrenci götüren midibüs buzlu yolda kaymaya başladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, tekerlekleri kaldırma çarparak durabildi. Olayda midibüs yolcuları korku yaşadı. Midibüsün kaydığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA