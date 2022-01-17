Buzlu yolda araç yoldan çıktı: 3 yaralı - Haberler
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Buzlu yolda araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Buzlu yolda araç yoldan çıktı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobil kaza yaptı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobil kaza yaptı. Kazada 1'i madenci olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesinde Yunus Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, K.O yönetimindeki otomobil sürücüsü buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarında duran maden işçisi Z.G'ye çarptı. Hızını alamayan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü K.O, yanında bulunan O.Y ve maden işçisi Z.G yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, K.O, O.Y ve Z.G'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Buzlu yolda araç yoldan çıktı: 3 yaralı

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Zonguldak, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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