Buzlu Bici Bici Serinletiyor

ADANA'da çöl sıcaklarından bunalanlar, geceleri kentin yöresel buzlu tatlısı olan bici bici yiyerek serinlemeye çalışıyor.



Gölgede 40 derece olan sıcaklar Adana'da nemle birlikte 45 derece olarak hissediliyor, geceleri dahi sıcaklık 30 derece civarında seyrediyor. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise serinlemek için yöresel buzlu bici bici tezgahlarına akın ediyor. Özellikle geceleri bici bici tezgahları dolup taşıyor. Bici bici, cam kaselerin içinde, küp küp doğranmış muhhallebi gibi pişmiş nişastanın üzerine rendelenmiş buz, pudra şekeri, kırmızı gıda boyalı ve kokulu şurup dökülüp isteğe bağlı olarak muz, çilek ve kivi gibi meyve parçacıklarıyla servis ediliyor. Bici bicinin suyunu pipet yardımıyla içip kaşıkla buz ve meyvelerini tüketenler, "Bici bici hem çok lezzetli hem çok serinletici. Bu yüzden tercih ediyoruz" dedi.



Merkez Seyhan İlçesi Güney Kıyıboyu Caddesi üzerinde 10 yıldır bici bici satan 60 yaşındaki Recep İçigen de nisan ayında sezonun açıldığını ancak, son birkaç gündür aşırı sıcak hava nedeniyle satışlarının oldukça arttığını söyledi. Ekim ayına kadar satış yaptığını belirten İçigen, bici bici yapımında kullanılan malzemenin kalitesi ve hijyenin önemli olduğunu söyledi.



Yetişkinlerin kaşıkla yediği bici biciyi çocuklar ise pipetle tüketmeyi seviyor.



- Adana