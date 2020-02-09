Buzlanmadan dolayı kayan otomobil duvar üzerinde asılı kaldı
Niğde'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarında askıda kaldı.
Niğde'de sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarında askıda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çayır Mahallesi'nde sürücüsünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden 51 BN 660 plakalı otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarında askıda kaldı.
Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil olay yerine gelen ekipler tarafında kaldığı askıdan kurtarıldı. - NİĞDE