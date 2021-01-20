Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
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Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı

20.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:43
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil kaldırımı aşarak yoldan çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde buzlanan yolda kayan otomobil kaldırımı aşarak yoldan çıktı. Araçta bulunan 3 kişi yara almadan kurtulurken, kazanın ardından ulaşıma kapatılan yolda tuzlama yapıldı.

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi İlimtepe yolunda sabah saatlerinde Hüseyin Kanber yönetimindeki 35 AOJ 752 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayarak kaldırımı aşıp yoldan çıktı. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Buzla kaplanan yol ulaşıma kapatıldı. Yolun kapalı olduğunu belirten tabelalar konuldu. Belediye ekipleri yolda tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekibi kazayla ilgili tutanak tuttu.


Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı
Buzlanma nedeniyle otomobil kaydı, yol ulaşıma kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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