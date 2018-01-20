Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil otobüse çarptı: 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yolda oluşan buzlanma kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek otobüse çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. .

Edinilen bilgiye göre, Tokat- Sivas il sınırı Çamlıbel geçidinde sert esen rüzgarın dağlık alandaki kar örtüsünü yola savurması sonucu oluşan tipi ve buzlanma kazaya neden oldu. Sivas'tan Tokat'a seyir halinde olan Erol Çilek idaresindeki 60 HS 615 plakalı otomobil tipi nedeni ile yolda oluşan buzlanma sonucu kontrolden çıkarak karşı yönde seyir halinde olan Halis Kuzu idaresindeki 58 BY 385 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde yolcu olarak bulunan Saliha Ç. hafif şekilde yaralandı. Otobüs şoförü ve yolcuların yara almadan atlattığı kaza mahalline sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralı kadın ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Erol Çilek, otomobille yokuş aşağı inerken tipi nedeni ile oluşan buzlanma sonucu kontrolden çıkan otomobilin yolda dönerek otobüse çarptığını kaydetti. Birçok aracın aynı noktada kaza yaptığını ifade eden Çilek, büyük bir kazayı ucuz atlattıklarını dile getirdi.

Karayolları ekipleri ise Çamlıbel'in 1650 rakımlı tepesinde yaşanan tipi birlikte yolda oluşan buzlanma için çalışmalarını sürdürüyor.