Buzlanma kazayı beraberinde getirdi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi.
KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde buzlanma nedeniyle trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.
Kaza, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Ç. idaresindeki 34 CKC 844 plakalı otomobil, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kar kütlesine çarpan otomobilde maddi hasar meydana gelirken, kazada araç içerisinde bulunan sürücü ve çocuğu yara almadan kurtuldu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa