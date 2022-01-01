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Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'a bağlı Ahçahan köyü yakınlarında meydana geldi. T.Y. idaresindeki 58 ACN 988 plakalı Fiat marka otomobil yoldaki buzlanma nedeni iye kayarak yoldan çıktı. Köprüden düşen araç ders döndü. Araçta bulunan sürücü, A.Y., F.Y., Ö.H.Y., M.Y. ve A.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

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