Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

06.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:30
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi Yenikarahisan geçişinde meydana geldi. M.N.(40) yönetimindeki otomobil yoldaki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yaralanan sürücü M.N. Ulaş Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak Ulaş Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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