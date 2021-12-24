Buzlanan yolda tır duvara çarptı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden üır sürücüsü duvara çarptı.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden üır sürücüsü duvara çarptı.
Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kilimli ilçesinde meydana geldi. Yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tır duvara çarptı. Kazada yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. - ZONGULDAK
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