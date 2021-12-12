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Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla attı. Araç sürücüsü kazada hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 10.30 sıralarında Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Kavşağında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı istikametinden gelen 25 ACD 060 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet K. buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce refüje çarptı ardından takla atarak ters döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan Muhammet K. olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - ERZURUM

Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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